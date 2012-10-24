"Смарт-холдинг" запустив завод із виробництва паливних пеллет у Вінницькій області

Компанія "Смарт Енерджі", що розвиває енергетичний напрям інвестиційної групи "Смарт-холдинг”, відкрила завод з виробництва паливних пеллет із аграрної сировини «Він-Пеллета» в селищі Турбов (Липовецький р-н, Вінницька обл.) Про це УНІАН повідомила прес-служба холдингу.

Згідно з повідомленням, завод «Він-Пеллета» є пілотним проектом «Смарт Енерджі» у сфері відновлюваних джерел енергії. На сьогоднішній день в експлуатацію введена перша черга підприємства потужністю 75 тис. тонн пеллет на рік. До 2013 року підприємство планує вийти на потужність 150 тис. тонн палива на рік. Для виробництва пеллет буде використано солому зернових культур, яку для заводу поставлятимуть сільгоспвиробники довколишніх районів Вінницької області. Як повідомляє прес-служба “Смарт-холдингу”, загальний обсяг інвестицій у завод становитиме 26 млн. євро.

“Надалі Смарт-холдинг планує збільшити кількість підприємств з виробництва пеллет із соломи до десяти в різних областях України, загальною виробничою потужністю 1,5 млн. тонн пеллет на рік”, - цитує прес-служба генерального директора Смарт-холдингу Олексія Пертіна.

За словами генерального директора «Смарт Енерджі» Олексія Тимофєєва, енергетична цінність 30 млн. тонн відходів сільгоспвиробництва порівняна з 15 млрд кубометрів газу. Він також відзначив, що продукцію нового заводу планується реалізовувати на внутрішньому ринку, а також експортувати до країн Європи.

Довідка УНІАН. "Смарт Енерджі" – управляюча компанія у складі групи "Смарт-холдинг", що відповідає за розвиток проектів у сфері видобутку вуглеводнів і альтернативної енергетики.

"Смарт-холдинг" – одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь в проектах як стратегічний або портфельний інвестор. Інвестиційна діяльність "Смарт-холдингу" реалізується також у країнах СНД і Східної Європи.