«Черкасиобленерго» за 9 місяців скоротило чистий прибуток у 4 рази

Енергопостачальна компанія «Черкасиобленерго» в січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки понизила чистий прибуток у 4 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 10,956 млн грн з 41,591 млн грн.

Про це мовиться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за вказаний період компанія збільшила виручку від реалізації продукції до 1,223 млрд грн з 1,17 млрд грн.

Валовий прибуток за 9 місяців п.р. зменшилася до 28,667 млн грн з 72,365 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Черкасиобленерго» здійснює ліцензійну діяльність із постачання і передачі електроенергії на території Черкаської області.

Держава контролює 71% акцій компанії. Прямий контроль над пакетом 46% акцій здійснює Фонд державного майна, опосередкований – через «УкрЕСКО» (25%). 26,63% акцій контролює Garensia Enterprises Limited (Кіпр).