«Хмельницькобленерго» за 9 місяців скоротило чистий прибуток на 29%

Енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» в січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки знизила чистий прибуток на 29% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 27,046 млн грн з 34,933 млн грн.

Про це мовиться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондовогоу ринку.

Згідно з повідомленням, за вказаний період компанія збільшила виручку від реалізації продукції до 787,972 млн грн з 667,756 млн грн.

Валовий прибуток за 9 місяців п.р. зменшилася до 62,971 млн грн з 67,923 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» займається постачанням електроенергії споживачам Хмельницької області. Державі належить 45,009% акцій компанії, НАК «Енергетична компанія України» - 25% акцій.

Статутний фонд ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» становить 33 млн 637 тис 840 грн.