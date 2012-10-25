За результатами перевірок у ПЕК відшкодовано 1,2 млрд грн заборгованості за газ - ГПУ

За результатами перевірок прокурорів у паливно-енергетичному комплексі з початку року відшкодовано 1,2 млрд грн заборгованості за спожитий газ.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків зі ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Порушено 21 кримінальну справу, на вимогу прокурорів до відповідальності притягнуто 549 посадових осіб, у тому числі 91 - органів контролю.

Зокрема, прокуратурою м. Червоноград Львівської області порушено кримінальну справу стосовно начальника планово-економічного відділу комунального підприємства, який порушив вимоги бюджетного законодавства при погашенні заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію за бюджетні кошти, що призвело до завищення на 837 тис. грн суми відшкодування за 2010 рік.

У Луганській області за результатами розгляду подання прокуратури м. Сєвєродонецька, внесеного до підприємства з теплопостачання, відшкодовано на користь НАК «Нафтогаз України» заборгованість за спожитий природний газ у сумі майже 250 тис. грн.

На Дніпропетровщині стягнуто заборгованість за природний газ у сумі 71 млн грн.

Загалом до судів прокурорами пред'явлено позовів про стягнення заборгованості на загальну суму 1,8 млрд грн, задоволено на суму майже 1,3 млрд грн, добровільно відшкодовано 160 млн грн, реально виконано судових рішень на суму 800 млн. грн.

Робота на даному напрямі триває, додали в ГПУ.