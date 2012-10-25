Нафта трохи дорожчає після зниження цін напередодні

Світові ціни на "чорне золото" незначно збільшуються в ході торгів четверга на корекції після падіння в середу, пов'язаного з даними щодо динаміки запасів сировини на оптових складах США за минулий тиждень, повідомляє РІА "Новости".

Вартість грудневих ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI до 08.41 мск збільшилася на 0,13 долара, або на 0,15%, - до 85,86 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil підвищилася на 0,28 долара, або на 0,26%, - до 108,13 долара за барель.

За даними міністерства енергетики США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 19 жовтня, виросли на 5,9 мільйона барелів, або на 1,6%, - до 375,1 мільйона барелів. При цьому загальні запаси бензину збільшилися на 1,5 мільйона барелів, або на 0,8%, і склали 198,6 мільйона барелів.

Аналітики очікували збільшення запасів нафти на 1,8 мільйона барелів, запасів бензину - на 500 тисяч барелів.