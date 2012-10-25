«Смарт-холдинг» оформить контроль над родовищами з 50 млрд кубометрів газу

Компанія «Смарт Енерджі», що розвиває енергетичний напрямок інвестиційної групи «Смарт-Холдинг», планує до 2014 р. оформити контроль над родовищами із загальними запасами газу обсягом 50 млрд куб. м.

Про це повідомила прес-служба «Смарт-Холдингу» з посиланням на слова генерального директора компанії «Смарт Енерджі» Олексія Тимофєєва.

Згідно з повідомленням, в 2013 році ресурсну базу в 50 млрд куб. м буде сформовано, структуровано, впроваджено загальна звітність.

Водночас О.Тімофеєв зазначив, що наразі не може розкривати подробиці переговорів про купівлю нафтогазових активів через підписання угод про нерозголошення інформації.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2011 року «Смарт-холдинг» через компанію Energees Management завершив операцію з придбання контрольного пакету акцій британської нафтогазової компанії Regal Petroleum.

Довідка УНІАН. «Смарт Енерджі» - керуюча компанія у складі групи «Смарт-Холдинг», що відповідає за розвиток проектів у сфері видобутку вуглеводнів та альтернативної енергетики.

«Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь у проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора. Інвестиційна діяльність «Смарт-Холдингу» реалізується також в країнах СНД і Східної Європи.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу» є Вадим Новинський.

Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що з'єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.