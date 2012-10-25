«Укртатнафта» за 9 місяців отримала 369,6 млн грн чистого прибутку

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні-вересні 2012 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 369,639 млн грн, у порівнянні зі збитком 517,169 млн грн за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ скоротилася за дев'ять місяців поточного року до 6,023 млрд грн з 7,414 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становив 444, 860 млн грн, у порівнянні з попереднім роком, де її збиток становив 214,680 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

2011 рік «Укртатнафта» завершила з чистим збитком 1,085 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий прибуток компанії становив 0,378 млрд грн.