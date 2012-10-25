«Київоблгаз» за 9 місяців отримав 203,5 млн грн збитку

Компанія з газопостачання та газифікації «Київоблгаз» у січні-вересні 2012 року отримала збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 203,504 млн грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, де її чистий прибуток становив 6,002 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, який оприлюднено на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ збільшилася за дев'ять місяців поточного року до 2,063 млрд грн з 1,254 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року збільшився до 31,717 млн грн з 19,241 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київоблгаз» (м. Боярка, Київська обл.) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ у Київській області.

33,24% акцій ПАТ «Київоблгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 31,0159% - ЗАТ «КУА АПФ «Національний резерв» (м. Київ).