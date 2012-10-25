«Миколаївобленерго» за 9 місяців отримало 57,7 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» у січні-вересні 2012 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 57,667 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становив 121,821 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становила 1,187 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становив 122,463 млн грн, за національними стандартами минулого року валовий прибуток становив 135,442 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Енергопостачальна компанія «Миколаївобленерго» є монопольним дистрибутором електроенергії у Миколаївській області.

Статутний фонд компанії - 39 млн 660 тис. 469 грн, номінал акції - 0,25 грн.

Державі належить 70% акцій «Миколаївобленерго», які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». Ще 15,7802% належить енергопостачальній компанії «Херсонобленерго», яку контролює група VS Energy International N.V. (Нідерланди).