"Газпром" програв спір з чеською RWE Transgas щодо штрафу за невідібраний газ

Варшава. Російський газовий монополіст "Газпром" програв спір в Арбітражному суді у Відні з чеським підрозділом німецького концерну RWE Transgas, від якого російська компанія вимагала оплати 0,5 млрд доларів штрафу за законтрактований, але не відібраний газ.

Про це повідомляє у четвер польська Gazeta Wyborcza.

"Можу лише сказати, що RWE Transgas виграло спір за правилом "бери або плати" в довготривалих контрактах", - сказав прес-секретар чеської компанії Мартін Халупські, слова якого наводить видання.

Газета відзначила, що рішення Віденського Арбітражного суду ускладнить переговори "Газпрому" з одним із найбільших покупців його газу - Україною, яка цього року значно скоротила його закупівлю.

"Це неприємний прецедент для "Газпрому", але має позитивне значення для його клієнтів. Не можна виключити, що тепер "Газпром" засипле лавина подібних справ від контрагентів", - сказав Костянтин Черепанов із московського представництва швейцарського банку UBS.

Газета повідомила, що чеський підрозділ RWE обмежив імпорт російського газу в 2008-2011 роках, і "Газпром" сам подав до суду на нього, вимагаючи заплатити, за даними агентства "Інтерфакс", штраф 500 млн. доларів.

Видання відзначає, що в жовтні цього року італійський концерн ENI заявив про намір добитися від російського газового монополіста відмови від правила "бери або плати" в довготривалому контракті й вже заручився підтримкою уряду Італії.

GW також відзначила, що Арбітражний суд в Стокгольмі зараз розглядає позов RWE Transgas, який вимагає від "Газпрому" знижки на газ, що імпортується до Чехії, зокрема, компенсувати переплату за попередні роки.

Видання нагадало, що аналогічний позов подала цього року польська національна нафтогазова компанія PGNIG.

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Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка розповсюджується на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна сплатити не менш як 41,6 мільярдів кубометрів газу.

У зв'язку з високою ціною на паливо Україна заявила про намір зменшити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів. Разом з тим у РФ стверджують, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніше, ніж за півроку до початку поставок.