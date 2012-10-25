«Запоріжжяобленерго» за 9 місяців отримало 92,6 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «Запоріжжяобленерго» у січні-вересні 2012 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 92,574 млн грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становить 53,985 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становить 4,919 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становить 56,992 млн грн, за національними стандартами минулого року валовий прибуток становив 95,292 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжжяобленерго» входить до четвірки найбільших енергопостачальних компаній України і посідає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.

«Запоріжжяобленерго» здійснює ліцензійну діяльність на території загальною площею 27 тис. кв км і обслуговує 787,150 тис. споживачів. Загальна протяжність електричних мереж компанії становить 40,954 тис. км.

Статутний фонд ВАТ «Запоріжжяобленерго» становить 44 млн 840 тис. грн. НАК «Енергетична компанія України» володіє 60,24% акцій компанії. Lex Perfecta Limited (Кіпр) - 16,52%, Bikontia Enterprises Limited (Кіпр) - 12,3%.