«ДТЕК Крименерго» за 9 місяців отримало 104 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Крименерго» у січні-вересні 2012 року отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 104,293 млн грн, - йдеться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становить 30,697 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становить 2,255 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становить 323,268 млн грн, за національними стандартами минулого року валовий прибуток становив 238,523 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Крименерго» (Сімферополь) займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

ДТЕК є найбільшим акціонером ПАТ «ДТЕК Крименерго», що володіє 57,49% акцій.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.