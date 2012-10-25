«Лукойл-Україна» не відчуває труднощів з оформленням бензинів на митниці

Один із найбільших операторів на національному роздрібному ринку нафтопродуктів компанія «Лукойл-Україна» не зазнає труднощів із державною митною службою при оформленні ввезення бензинів на територію України.

Про це агентству УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, на даний момент процедури митного оформлення до «Лукойлу-України» відбуваються в штатному режимі.

«З жодними порушеннями в процедурах або термінах митного оформлення підприємство не стикалося», - говориться в повідомленні.

Також у компанії заперечують участь у позачерговому засіданні Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України», що відбулося на початку тижня, на якому нафтотрейдери висловили глибоку стурбованість у зв'язку з припиненням митного оформлення бензинів і можливістю монополізації імпорту нафтопродуктів.

Проте разом з тим компанія «Лукойл-Україна» висловила свою негативну позицію щодо монополізації ринку.

“Безумовно, наша компанія до монополізації ринку ставиться вкрай негативно. Проте за нашими спостереженнями, такої загрози на сьогоднішній момент немає», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з п'ятниці, 19 жовтня, митною службою України було призупинено ввезення бензину з метою відбору проб і подальшої його перевірки в лабораторії Києва.

Ряд підприємств галузі, що займаються закупівлею і перепродажем бензину, стверджують, що перевірка палива завжди проводилася в місцевих лабораторіях.

Проте, Державна митна служба України з вівторка відновила оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями.

Разом з тим, за заявами деяких трейдерів, видача тимчасових декларацій не охопила всіх учасників ринку.

Місяцем раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко під час відвідин Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів.

Наприкінці 2011 року уряд Миколи Азарова, після тривалої дискусії, відмовився від ідеї введення мита на імпорт нафтопродуктів.

Проте вже в липні 2012 року прем'єр заявив, що українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.

На його думку, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Крім цього, наголосив М.Азаров, рішення, пов'язане з введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підвищення цін на нафтопродукти».

Довідка УНІАН. Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) «Лукойл-Україну» утворене в листопаді 1999 року для створення роздрібної мережі реалізації нафтопродуктів в Україні й на даний момент воно входить до п'ятірки лідерів паливного ринку за кількістю АЗС і обсягом роздрібної реалізації нафтопродуктів. Компанія здійснює оптовий і роздрібний збут нафтопродуктів: бензину, дизельного пального, масла, газу, бітумів.

Роздрібна мережа "Лукойл-Україна" налічує 281 АЗС у 24 регіонах.

Крім того, компанії належить 8 нафтобаз і одна газонаповнювальна станція, розташована в м. Бориспіль (Київська обл.).