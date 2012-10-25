«Донбасенерго» за 9 місяців збільшило чистий прибуток у 6 разів

Енергопостачальна компанія «Донбасенерго» в січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток у 6 разів порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 305,375 млн грн з 50,026 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарської діяльності компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 4,072 млрд грн з 3,388 млн грн.

Валовий прибуток за 9 місяців збільшився до 404,761 млн грн з 87,696 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську та Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України». «Донбасенерго» за 9 місяців збільшило чистий прибуток в 6 разів - до 305 млн грн