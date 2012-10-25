«Тернопільобленерго» за 9 місяців знизило чистий прибуток у 10 разів

Енергопостачальна компанія «Тернопільобленерго» в січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки знизила чистий прибуток в 10 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 0,779 млн грн з 7,369 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарської діяльності компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 546,187 млн грн з 456,971 млн грн.

Валовий прибуток за 9 місяців зменшився до 34,476 млн грн з 36,467 млн грн.

Довідка УНІАН. Енергопостачальна компанія ВАТ «Тернопільобленерго» - монополіст з постачання і транспортування електроенергії в Тернополі та Тернопільській області.

Наразі 50,999% акцій цієї компанії володіє державний енергохолдинг НАК «Енергетична компанія України», 24,99% - Bikontia Enterprises Limited, 15,1% - Larva Investments Limited (обидві Кіпр).