«Центренерго» знизило чистий прибуток на 9%

Енергетична компанія «Центренерго» у січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки знизила чистий прибуток на 9% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 457,647 млн грн з 498,852 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 8,3 млрд грн з 6,168 млрд грн.

Валовий прибуток за 9 місяців збільшився до 748,711 млн грн з 534,136 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належить «Альфа -Банку».