«ДТЕК Донецькобленерго» одержало понад 111 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Донецькобленерго» в січні-вересні 2012 року одержала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 111,607 млн грн, сказано у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ. За національними стандартами фінансової звітності, за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становить 59 тис. грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців п.р. становить 4,854 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період 2012 року становить 243,320 млн грн, за національними стандартами в січні-вересні 2011 року валовий прибуток становить 445,408 млн грн.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Донецькобленерго» - одна з найбільших енергетичних компаній України, яка на початку 2012 року ввійшла до складу холдингу ДТЕК після купівлі на приватизаційному конкурсі пакету її акцій у розмірі 40%. Енергохолдинг, який належить бізнесменові Ринату Ахметову, заплатив за цей пакет 467,6 млн грн.

«ДТЕК Донецькобленерго» обслуговує найпротяжніші в Україні електричні мережі: більш ніж 70 тис км повітряних і кабельних ліній електропередачі. Споживачами «ДТЕК Донецькобленерго» є близько 40 тис юридичних і близько 2 млн фізичних осіб.