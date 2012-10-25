Литва залучає Сhevron до видобутку сланцевого газу

Всесвітній енергетичний гігант Chevron Global Energy придбала ліцензію на розвідку нафтових родовищ на Балтійському узбережжі Литви.

Про це повідомляє литовське видання vz.lt.

Згідно з повідомленням, американська нафтова компанія Chevron планує зайнятися пошуком сланцевого газу в Литві, купивши 50% акції місцевої компанії «LL Investicijos», що має ліцензію на розвідку родовища нафти і газу Rietavas площею 2 400 квадратних кілометрів.

"Chevron - це така компанія, яка не боїться увійти у зону (впливу) «Газпрому», - мовиться у повідомленні з посиланням на слова прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня поточного року компанія Chevron була визнана переможцем тендеру на укладення угоди про розподіл продукції на Олесскій площі (Львівська та Івано-Франківська області). Прогнозні ресурси площі оцінюються у 3 трильйони кубічних метрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн на етапі промислової розробки.

Очікується, що Сhevron почне промисловий видобуток сланцевого газу на Олеській площі у 2017 році.

Довідка УНІАН. Chevron Corporation - одна з найбільших інтегрованих енергетичних компаній США, яка представлена у 180 країнах світу. Основна діяльність – видобування нафти і газу, переробка, транспортування і продаж нафтопродуктів.