«Вінницяобленерго» одержало чистий прибуток 64 млн грн

Енергопостачальна компанія «Вінницяобленерго» у січні-вересні 2012 року одержала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 64,278 млн грн, мовиться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становить 28,690 грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становила 997,519 млн грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становить 117,228 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Вінницяобленерго» налічує 12 тисяч юридичних і 750 тисяч побутових споживачів.

«Вінницяобленерго» у 2011 році збільшило прибуток у порівнянні з попереднім роком на 17,12% - до 34,775 млн грн.