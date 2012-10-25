«Севастопольенерго» і «Одесаобленерго» збільшили прибуток у 2 рази

Енергопостачальна компанія «Севастопольенерго» в січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток в 1,7 раза у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 34,837 млн грн з 19,944 млн грн.

Про це мовиться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 570,201 млн грн з 502,202 млн грн.

Валовий прибуток за 9 місяців збільшився до 54,323 млн грн з 38,918 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» забезпечує електроенергією промислових і побутових споживачів, об'єкти курортної зони Севастополя і прилеглих районів.

Статутний фонд «Севастопольенерго» становить 6 млн 722,4 тис грн.

Компанії VS Energy International N.V. належать 95,182% акцій обленерго.

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Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» в січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток у 2 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 256,720 млн грн з 122,83 млн грн.

Про це мовиться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 2,806 млрд грн з 2,423 млрд грн.

Валовий прибуток за 9 місяців збільшився до 358,292 млн грн з 234,762 млн грн.

Довідка УНІАН. Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» є монопольним постачальником електроенергії на території Одеської області.

25,01% акцій ВАТ «Одесаобленерго» управляє Фонд державного майна України. ТОВ «ВС Енерджи Інтернейшнл Україна» (Київ) володіє 47,96% акцій компанії. Ще 10,42% акцій «Одесаобленерго» належать Foster Group Management Inc. (Багамські острови).