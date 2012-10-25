«Газпром» оскаржить рішення арбітражу щодо концерну RWE Transgas

Москва. «Газпром» вивчає можливість оскарження рішення, винесеного арбітражним судом у Відні щодо виконання умов «бери або плати» в контракті на поставки газу до Чехії з німецьким концерном RWE Transgas.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Газпром експорту».

«Група «Газпром» вивчає можливість оскарження рішення, винесеного арбітражним судом у Відні щодо виконання умов «бери або плати» в контракті на поставки газу до Чехії з RWE Transgas. Ми вважаємо за необхідне у зв'язку з цим звернутися до Верховного суду Австрії з вимогою про скасування цього рішення», - говориться в повідомленні.

«Газпром» пояснює свою позицію тим, що умови доповнення до контракту, які арбітраж визнав дійсними, з моменту приєднання Чехії до ЄС суперечать європейському законодавству про конкуренцію, а саме ст. 101 Договору про функціонування ЄС. Наголошується, що під час комерційних переговорів «Газпром» звертався до RWE Transgas з пропозицією скасувати це спірне доповнення до контракту через його невідповідність європейським нормам. Саме незгода RWE Transgas призвела до арбітражного розгляду.

Арбітраж визнав дійсною частину Доповнення №1 до контракту про поставки газу між RWE Transgas і «Газпромом експортом», де говориться, що цей чеський філіал німецького концерну може знижувати свої зобов'язання з відбору газу («бери або плати») на ті обсяги, на які Група «Газпром» продаватиме газ на ринку Чеської Республіки безпосередньо. Одночасно визнано недійсним симетричне положення цього Доповнення, відповідно до якого «Газпром» мав право збільшувати зобов'язання RWE Transgas на обсяги газу, які вона експортує за межі Чеської Республіки на ринки, де також працює Група «Газпром». Недійсність останнього положення не оспорювалася жодною із сторін.

«Винесене арбітражем рішення, що дозволяє європейській компанії – монополісту на чеському ринку до кінця терміну дії контракту зберігати своє монопольне становище в Чехії, обмежуючи тим самим конкуренцію на ринку ЄС, набуває особливої пікантності в світлі того, що Європейська комісія пильно вивчає всю діяльність Групи «Газпром» на ринках країн Європейського Союзу на предмет відповідності конкурентному законодавству ЄС, звинувачуючи її в зловживанні домінуючим становищем. Разом з тим, арбітраж залишив у силі положення контракту, яке є порушенням імперативних норм ЄС і створює можливості щодо обмеження конкуренції», - говориться в повідомленні «Газпром експорту».

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня «Газпром» програв спір в Арбітражному суді у Відні з чеським підрозділом німецького концерну RWE - RWE Transgas, від якого російська компанія вимагала оплати 0,5 млрд дол. штрафу за законтрактований, але не відібраний газ.

Довідка УНІАН. Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу України» містить умову «бери або плати», яке поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна має сплатити не менш як 41,6 мільярдів кубометрів газу.

У зв'язку з високою ціною на паливо Україна заявила про намір зменшити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів. Разом з тим, у РФ стверджують, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніше, ніж за півроку до початку поставок.