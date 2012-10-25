«Укрнафта» збільшила прибуток на 33%

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» в січні-вересні 2012 року збільшила чистий прибуток до 2,051 млрд грн з 1,546 млрд грн за аналогічний період 2011 року, повідомляється у фінансовому звіті.

Виручка компанії за цей період скоротилася до 27,604 млрд грн з 27,936 млрд грн за дев'ять місяців 2011 року.

Чистий дохід у січні-вересні 2012 року зріс до 19,658 млрд грн з 18,494 млрд грн за аналогічний період 2011 року, а валовий прибуток при цьому зріс до 3,608 млрд грн з 2,696 млрд грн за дев'ять місяців минулого року.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році «Укрнафта» скоротила чистий прибуток на 17,6% у порівнянні з 2010 роком – до 2,182 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На неї припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Ахтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Ахтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значним числом інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать більш як 560 АЗС на всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (м. Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.