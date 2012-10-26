Нафта дешевшає після подорожчання напередодні

Світові ціни на нафту у п'ятницю коректуються вниз після зростання напередодні, яке було пов'язане зі сильною статистикою зі США, повідомляє РІА "Новости".

Вартість грудневих ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI до 8.36 мск знизилася на 0,59 долара, або на 0,69%, - до 85,46 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зменшилася на 0,69 долара, або на 0,64%, - до 107,8 долара за барель.

Згідно з даними міністерства праці США, число первинних заявок на допомогу у зв’язку з безробіттям у країні за тиждень зменшилося в порівнянні з переглянутим показником попереднього тижня на 23 тисячі – до 369 тисяч. Аналітики при цьому вважали, що показник знизився у порівнянні з непереглянутими даними попереднього тижня на 18 тисяч.

У четвер інвесторів також порадували дані про обсяги замовлень на товари тривалого користування у США. У вересні показник збільшився на 9,9%, тоді як аналітики чекали зростання показника у звітному місяці на 7,5%.

Крім того, агентство Platts повідомило, що попит Китаю на нафту у вересні зріс на 9,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до рекордних 9,8 мільйона барелів на день.