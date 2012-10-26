Питання мит на імпорт нафтопродуктів вирішиться після урядового розслідування

Уряд України проводить розслідування, і чи буде з 1 грудня запроваджене мито на імпорт нафтопродуктів, стане відомо після завершення цього розслідування.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.

Відповідаючи на запитання, чи буде введене 1 грудня цього року мито на імпорт нафтопродуктів, про можливість якого раніше заявляв прем’єр-міністр Микола Азаров та сам міністр Ю.Бойко сказав: «Уряд проводить розслідування, і чи буде це введено, чи ні, буде з’ясовано після завершення розслідування».

Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю.Бойко під час візиту до Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів.

Наприкінці 2011 року уряд М.Азарова, після тривалої дискусії, відмовився від ідеї запровадження мита на імпорт нафтопродуктів. Однак уже в липні 2012 року прем'єр заявив, що українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.

На його думку, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Крім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане із введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підняття цін на нафтопродукти».

За інформацією профільного агентства OilNews, Державна митна служба України з 14.00 п'ятниці, 19 жовтня, зупинила митне оформлення бензинів, разом з тим імпорт дизельного палива проходив у звичному режимі. З вівторка оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями було відновлено.

У зв’язку з подією, 23 жовтня відбулося позачергове засідання «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України», у якому нафтотрейдери консолідовано висловили глибоку стурбованість у зв'язку із призупиненням митного оформлення бензинів і можливістю монополізації імпорту нафтопродуктів.