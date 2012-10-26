«Укртранснафта» за 9 місяців знизила чистий прибуток на 44%

Національний оператор нафтотранспортної системи України, компанія «Укртранснафта» у січні-вересні 2012 року знизила чистий прибуток на 44% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 223,09 млн грн з 397,104 млн грн.

Про це мовиться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 1,794 млрд грн з 1,187 млрд грн.

Валовий прибуток за 9 місяців зменшився до 314,757 млн грн з 500,222 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.