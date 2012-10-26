«ДТЕК Дніпроенерго» за 9 місяців одержало 256 млн грн чистого прибутку

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Дніпроенерго» у січні-вересні 2012 року одержала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 256,437 млн грн, мовиться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності, за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становить 540,131 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становить 8,260 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становить 471,456 млн грн, за національними стандартами минулого року валовий прибуток становить 908,676 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) – одна з найбільших енергогенерувальних компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25%+1 акція – НАК «Енергетична компанія України», решта акцій належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС – Запорізька, Криворізька і Придніпровська – загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Рината Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, які становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобування і збагаченню вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.