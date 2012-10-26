Кабмін зобов'язав місцеву владу підрахувати борги з оплати газу

Кабінет міністрів України зобов'язав Раду міністрів Криму, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації терміново подати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ узгоджені показники заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення. Про це йдеться в постанові № 968 від 15 жовтня 2012 року, опублікованій на офіційному сайті КМУ і в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з постановою, Мінрегіонбуду наказано подати перелік узгоджених обсягів заборгованості до Міністерства фінансів. НАК «Нафтогаз України» наказано відпускати природний газ суб'єктам господарювання, які виробляють, транспортують теплову енергію, виключно в рамках виділених лімітів за умови забезпечення ними стовідсоткових розрахунків за спожитий газ у попередні періоди.

Мінрегіонбуду і Мінфіну, згідно з постановою, належить забезпечити внесення відповідних змін до Державного бюджету щодо фінансування різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

Місцевим адміністраціям до 1 листопада наказано в повному обсязі забезпечити проведення розрахунків суб'єктів господарювання, які виробляють, транспортують і постачають теплову енергію для населення, за газ, спожитий у попередніх періодах поточного року.

Як повідомляв УНІАН, сума боргу підприємств із газопостачання та газифікації перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий у 2011 році населенням, перевищила 788,7 млн грн (рівень розрахунків - 86%).

Кабінет міністрів України своєю постановою №626 від 4 липня 2012 року збільшив на 52% - до 6,973 млрд грн субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання й водовідведення, які вироблялися, транспортувалися й постачалися населенню, що виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії й послуг із централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, які затверджувалися і/або узгоджувалися органами державної влади або місцевого самоврядування.