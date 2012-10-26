«ДТЕК Західенерго» за 9 місяців одержало чистий прибуток 237 млн грн

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Західенерго» в січні-вересні 2012 року одержала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 237,222 млн грн, мовиться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності, за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становить 383,694 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становить 8,966 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становить 275,896 млн грн, за національними стандартами минулого року валовий прибуток становив 617,265 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія «ДТЕК Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДТЕК», підконтрольному бізнесменові Ринату Ахметову, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет компанії у розмірі 25% акцій перебуває у НАК "Енергетична компанія України".

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Рината Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, які становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.