«Чорноморнафтогаз» купив у «Атан-Криму» нафтопродуктів на 45 млн грн
Великий український видобувник газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» купив у компанії «Атан-Крим» бензин і дизельне пальне на загальну суму 44,921 млн грн, повідомляє «Вісник державних закупівель».
Згідно з повідомленням, «Атан-Крим» заправить «Чорноморнафтогаз» бензином марки А-95 і А-80, а також дизельним пальним.
Контракт на закупівлю було підписано 18 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, у кінці серпня поточного року «Чорноморнафтогаз» купив у «Атан-Криму» дизельне пальне на суму 21,5 млн грн.
Довідка УНІАН. Компанія «Чорноморнафтогаз», що входить до складу держхолдингу НАК «Нафтогаз України», розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище, розташовані на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму.
100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».
ТОВ «Атан-Крим» засноване в 1995 р. і оперує мережею із 83 АЗС, які працюють під брендами ATAN, ТНК, «Укртатнафта». Компанія володіє власним парком бензовозів і мережею нафтобаз. З 2001 м. «Атан-Крим» є партнером джоберської програми «ТНК-Україна» (нині – «ТНК-ВР Комерс»).
З червня 2009 р. компанія є офіційним оператором у Криму литовського бензину виробництва Мажейкяйського НПЗ (Orlen Letuva).