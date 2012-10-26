«Чорноморнафтогаз» купив у «Атан-Криму» нафтопродуктів на 45 млн грн

Великий український видобувник газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» купив у компанії «Атан-Крим» бензин і дизельне пальне на загальну суму 44,921 млн грн, повідомляє «Вісник державних закупівель».

Згідно з повідомленням, «Атан-Крим» заправить «Чорноморнафтогаз» бензином марки А-95 і А-80, а також дизельним пальним.

Контракт на закупівлю було підписано 18 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, у кінці серпня поточного року «Чорноморнафтогаз» купив у «Атан-Криму» дизельне пальне на суму 21,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Чорноморнафтогаз», що входить до складу держхолдингу НАК «Нафтогаз України», розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище, розташовані на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

ТОВ «Атан-Крим» засноване в 1995 р. і оперує мережею із 83 АЗС, які працюють під брендами ATAN, ТНК, «Укртатнафта». Компанія володіє власним парком бензовозів і мережею нафтобаз. З 2001 м. «Атан-Крим» є партнером джоберської програми «ТНК-Україна» (нині – «ТНК-ВР Комерс»).

З червня 2009 р. компанія є офіційним оператором у Криму литовського бензину виробництва Мажейкяйського НПЗ (Orlen Letuva).