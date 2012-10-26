Кабмін схвалив ТЕО реконструкції енергоблоків Ладижинської і Криворізької ТЕС

Кабмін схвалив ТЕО реконструкції енергоблоку №4 Ладижинської ТЕС на суму 1,185 млрд грн

Кабінет міністрів України схвалив техніко-економічне обґрунтування реконструкції і переоснащення енергоблоку №4 Ладижинської ТЕС («ДТЕК Західенерго»), подане Міністерством енергетики і вугільної промисловості України, на загальну суму 1,185 млрд грн.

Відповідне розпорядження №807 від 24 жовтня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документу, техніко-економічне обґрунтування, розроблене ТОВ «Енергопроект», рекомендоване до схвалення державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками: електрична потужність - 325 МВт; річний випуск електроенергії - 1,837 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. Ладижинська ТЕС оснащена 6 енергоблоками потужністю по 300 мВт кожен.

«ДТЕК Західенерго» експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротворській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.

Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу України «ДТЕК», підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет компанії у розмірі 25% акцій перебуває у НАК «Енергетична компанія України».

«ДТЕК» створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції із стратегічного управління підприємствами групи, які становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.

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Кабмін схвалив ТЕО реконструкції енергоблоку №6 Криворізької ТЕС на суму 863,7 млн грн

Кабінет міністрів України схвалив техніко-економічне обгрунтування реконструкції і переоснащення енергоблоку №6 Криворізької ТЕС («ДТЕК Дніпроенерго»), подане Міністерством енергетики і вугільної промисловості України, на загальну суму 863,692 млн грн.

Відповідне розпорядження №808 від 24 жовтня розміщене на сайті уряду.

Згідно з документом, техніко-економічне обгрунтування, розроблене Донецьким проектно-розвідувальним науково-дослідним інститутом «Теплоелектропроект», рекомендоване до схвалення державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками: електрична потужність - 315 МВт; річний випуск електроенергії - 1,852 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. Криворізька ТЕС - одна з найпотужніших електростанцій у Європі, що працюють на твердому паливі, була заснована в 1961 році. На Криворізькій ТЕС - 10 енергоблоків по 282 МВт.

«ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенерувальних компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25%+1 акція - НАК «Енергетична компанія України», решта акцій належить міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС – Запорізька, Криворізька і Придніпровська – загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.