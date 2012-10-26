Дизпальне за минулий місяць подорожчало на 2% - до 10,03 грн/літр

В Україні зростання цін на дизельне пальне на роздрібному ринку нафтопродуктів триває, незважаючи на заяву міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка про те, що ціни підвищуватися не будуть, зроблену ним місяць тому.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «А-95» (Київ).

Згідно з повідомленням, у середньому по Україні за минулий місяць ціна на дизельне пальне піднялася на 20 коп. - до 10,83 грн за літр з 9,83 грн за літр.

Станом на 26 жовтня в Україні сформувалася середня по країні ціна на дизпальне на рівні 10,03 грн за літр. Проте у великих мережах АЗС ціна ДП вища за середню.

Вартість ДП у мережах: Альянс (Shell) - 10,35 грн за літр; ОККО - 10,29 грн за літр; WOG - 10,29 грн за літр; Паралель - 10,28 грн за літр; Socar Energy - 10,25 грн за літр; Лукойл - 10,19 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня Ю.Бойко заявив, що ціна на бензин в Україні повинна залишатися на нинішньому рівні.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, на якому рівні повинна бути ціна на бензин в Україні, міністр сказав, що на сьогоднішньому рівні і підвищуватися не буде.

Зокрема, за словами міністра, середня ціна на бензин А-95 становить 10,86 грн, а на дизельне пальне - 9,80 грн.