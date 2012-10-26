«Укренерго» ввело в експлуатацію лінію 330 кВ «Дністровська ГАЕС - ПС Бар»

Держкомпанія «Укренерго» 26 жовтня ввела в експлуатацію лінію електропередач 330 кВ у напрямі «Дністровська ГАЕС - підстанція Бар» і верхню водойму Дністровської ГАЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистий старт будівництву дав Президент України Віктор Янукович у центральній диспетчерській «Укренерго».

«Дністровська станція увійде до п'ятірки найпотужніших у світі та стане найбільшою в Європі», - сказав Президент.

Також він зазначив, що введення в експлуатацію верхнього водоймища Дністровської ГАЕС дозволить збільшити щорічне виробництво електроенергії першого гідроагрегату станції у чотири рази - до 1 млрд кВт/ч.

«Це також посприяє забезпеченню енергосистеми країни мобільними регулюючими потужностями, що посилить енергетичну незалежність внаслідок скорочення споживання газу», - наголосив Президент.

Президент у своєму виступі також відзначив, що в 2013 році повинен бути запущений другий гідроагрегат Дністровської ГАЕС.

«Я особисто буду приділяти особливу увагу його будівництву, зокрема його фінансування», - додав В. Янукович.

Загальна протяжність лінії становить 73,8 км, побудована для забезпечення видачі потужності Дністровської ГАЕС.

Проект будівництва ЛЕП є компонентом Проекту передачі електроенергії, реалізація якого здійснюється за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку 2011 року НЕК «Укренерго» підписала з хорватською компанією Dalekovod d.d. (Загреб) договір на будівництво повітряної лінії (ПЛ) 330 кВ "Дністровська гідроакумулююча електростанція - підстанція "Бар"(Чернівецька - Вінницька області).

Довідка УНІАН. У грудні 2007 року НЕК «Укренерго» та Міжнародний банк реконструкції та розвитку підписали угоду про надання кредиту в 200 млн дол. на реалізацію проекту з передачі електроенергії. Угода набула чинності 5 грудня 2008 року.

У рамках проекту передбачається реконструювати ПС 220 кВ "Азовська", ПС 330 кВ "Першотравнева", "Південна", "Дніпродзержинська" та "Чайкіно" і 5 ПС 750 кВ, збільшити потужність ЛЕП "Сімферополь-Севастополь" з 220 кВ до 330 кВ, реконструювати ПС "Сімферополь", побудувати ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС - Бар".

Дністровська ГАЕС потужністю 2268 МВт (7 гідроагрегатів по 324 МВт кожний) у генераторному режимі і 2947 МВт у насосному є унікальною і найпотужнішою в Європі. Вона призначена для використання в якості джерела енергії у період пікової потужності споживання (вечірній і ранковий пік навантаження). Енергетичний комплекс Дністровської ГАЕС складається з 7 гідроагрегатів і вводиться в експлуатацію декількома пусковими чергами. До складу 1-ї черги ГАЕС входять 3 гідроагрегати. Перший гідроагрегат введений у промислову експлуатацію наприкінці 2010 року.