Азаров обговорив із керівниками італійської Eni спільні проекти

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у п'ятницю, 26 жовтня, зустрівся із представниками італійської нафтогазової компанії Eni для обговорення спільних проектів у енергетиці.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства екології та водних ресурсів.

Згідно з повідомленням, компанію Eni представляли Джузеппе Танной - виконавчий віце-президент у Північно-Східній Європі, Валеріо Бракаччі - віце-президент з питань регіонального управління у Східній Європі, а також Джорджо Москателлі - генеральний директор ТОВ «ЕНІ Україна».

«Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан існуючих ініціатив, а також підтвердили зацікавленість у веденні спільних проектів у майбутньому», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку жовтня італійська нафтогазова компанія Eni завершила операцію з придбання 50,01% акцій компанії «Західгазінвест» у британської Cadogan Petroleum Plc і НАК «Надра України».

Довідка УНІАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) - італійська нафтова і газова компанія. Eni веде діяльність у 70 країнах світу. Добовий видобуток нафти і газу - 1,74 млн барелів нафтового еквівалента. Доведені запаси - 6,84 млрд барелів нафтового еквівалента. Компанія веде розвідку і видобуток нафти і газу в Італії, Північній і Західній Африці, Північному морі і Мексиканській затоці, а також є оператором Кашаганського нафтового родовища на Каспії (18,52%) і сооператором газоконденсатного родовища Карачаганак (32,5%).