Президент збільшив витрати Міненерговуглепрому на 1,5 млрд грн

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5417-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення видатків на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Водночас, з метою забезпечення працівників вугільних підприємств засобами індивідуального захисту, зокрема саморятівниками ізолювальними та учбовими у комплекті з регенеративними патронами для проходження практичного тренування у спеціальних «димних камерах», головними акумуляторними світильниками необхідно внести зміни до назви бюджетної програми КПКВК 1101160 «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю дегазації», та збільшити бюджетні видатки за цією програмою на 60,0 млн гривень.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила даний закон. Ним передбачено збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 1101200 «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств, зокрема через механізм здешевлення та погашення кредитів, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання» на 1 450,0 млн гривень.