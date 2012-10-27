Світові ціни на нафту зросли в очікуванні наслідків урагану "Сенді"

Світові ціни на нафту за підсумками торгів у п'ятницю, 26 жовтня, зросли на тлі загрози перебоїв з видобутком і постачанням сировини, пов'язаної з ураганом "Сенді", який вирує в Атлантиці, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість грудневих ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI до завершення торгів підвищилася на 0,23 долара - до 86,28 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зросла на 1,06 долара - до 109,55 долара за барель.

Тропічний шторм "Сенді", який сформувався в західній частині Карибського басейну, почав набирати силу після проходження Ямайки. Він був перекваліфікований в ураган першої категорії небезпеки за шкалою Саффіра-Сімпсона в середу ввечері. Після Куби ураган пройшов над Гаїті і попрямував у бік Багамських островів.

Надалі синоптики прогнозують його шлях уздовж східного узбережжя США, якого він досягне до вечора п'ятниці (у нас - ранок суботи). У зв'язку з цим американські надзвичайними направили в прибережні штати спеціальні групи, які координуватимуть роботу рятувальників. Обама попросив співробітників своєї адміністрації зробити все, аби екстрені служби на місцях були забезпечені всім необхідним.

"Сенді" рухається зі швидкістю 17 кілометрів на годину на північний схід, пориви його супутніх вітрів досягають 130 кілометрів на годину.

За даними агентства Рейтер, від стихії в різних країнах загинуло не менше 41 людини.

Очікується, що "Сенді" затихне в найближчі вихідні.