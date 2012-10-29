Участь України в енергоспівтоваристві ЕС заважає створенню газового консорціуму – посол РФ

Участь України в Європейському енергетичному співтоваристві перешкоджає створенню консорціуму з управління газотранспортною системою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив посол Росії в Україні Михайло Зурабов.

«Створення такого консорціуму передбачає врегулювання питання, пов'язаного з тими обмеженнями, які містяться в так званих другому й третьому енергопакетах, які не дають можливості «Газпрому» бути учасником цього газового консорціуму без якоїсь внутрішньої реструктуризації, що для російської сторони є неприйнятним», - сказав Зурабов.

При цьому посол зазначив, що якщо Україна хоче вирішити питання про ціну газу шляхом створення консорціуму, то їй необхідно ліквідувати ці перешкоди.

«Якщо Україна хоче вирішити питання про вартість газу, використовуючи ідею створення газового консорціуму, то, очевидно, потрібно усунути ті перешкоди, які цьому заважатимуть», - сказав М.Зурабов.

Посол РФ не виключив, що для вирішення питання про зниження ціни на газ для України буде знайдено іншу схему. «Можливо, буде знайдено іншу схему, за якої питання, що мають відношення до ціни на газ для України, можуть бути з урахуванням українських інтересів вирішені позитивно», - сказав М.Зурабов.