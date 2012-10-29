Ціни на нафту падають, незважаючи на наближення до США урагану "Сенді"

На світових торгах у понеділок, 29 жовтня, ціни на нафту падають на тлі статданих з Японії, навіть незважаючи на загрозу збоїв з постачанням у зв'язку з ураганом "Сенді", що наближається до берегів США.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів на Нью-йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,41 долара, або на 0,48% - до 85,87 долара за барель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil впала на 0,44 долара, або на 0,40% - до 109,11 долара за барель, передає Bloomberg.

Роздрібні продажі в Японії у вересні знизилися в порівнянні з серпнем на 3,6%, у той час як аналітики очікували зменшення показника лише на 1,5%. Місячне скорочення продажів у вересні виявилося найсильнішим з березня 2011 року.

Тропічний шторм "Сенді", який сформувався в західній частині Карибського басейну, рухається зі швидкістю 17 кілометрів на годину на північний схід, пориви вітру досягають 130 кілометрів на годину.

У понеділок, за прогнозами синоптиків, ураган може досягти північного сходу США. У зв'язку з цим було прийнято рішення призупинити роботу громадського транспорту в Нью-Йорку і Вашингтоні. Крім того, скасовані торги на фондовій біржі Нью-Йорка, всі аеропорти міста з ранку також закрито. Phillips 66 і NuStar Energy LP and Hess Corp. вже повідомили про призупинення робіт на нафтопереробних заводах і скорочення обсягів видобутку сировини.