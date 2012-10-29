Другий енергоблок ХАЕС після місяця відновлювальних робіт підключено до енергомережі

У суботу, 27 жовтня, о 17 год. 10 хв. після місяця відновлювальних робіт енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, 29 жовтня на атомних станціях України в роботі 12 із 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 63-тя доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці № 5 Запорізької АЕС 29-та доба середнього планового ремонту - ремонт другої системи безпеки.

На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 54-та доба середнього планового ремонту - ремонт третьої системи безпеки.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 3 960 МВт, РАЕС - 2 180 МВт, ПУАЕС - 2 830 МВт, ХАЕС - 1 715 - 1 830 МВт.

За минулу добу, 28 жовтня, станціями вироблено 271,18 млн. кВт/год. електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Як повідомляв УНІАН, у кінці вересня енергоблок №2 Хмельницької АЕС було відключено дією захисту турбіни, пов'язаної з підвищеною вібрацією.

Довідка УНІАН. 6 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції».

Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована у місті Нетішин Хмельницькій області, біля річки Горінь. Головне призначення станції — покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України. Хмельницька АЕС є відособленим підрозділом НАЕК «Енергоатом».

У даний момент на станції перебувають в експлуатації 2 енергоблоки загальною потужністю 2 ГВт.