«ДТЕК Дніпробленерго» за 9 місяців одержало 60,5 млн грн збитку

Одна з найбільших енергопостачальних компаній України «ДТЕК Дніпрообленерго» в січні-вересні 2012 року одержала збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 60,5 млн грн, мовиться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не подає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ. За національними стандартами фінансової звітності, за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становить 126,1 млн грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців п.р. становить 14,202 млрд грн, за національними стандартами в січні-вересні 2011 року — 11,925 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період 2012 року становить 257,985 млн грн, за національними стандартами в січні-вересні 2011 року валовий прибуток становить 300,965 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (в кінці червня п.р. перейменовано на ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») – найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК (у середині квітня 2012 року DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн).

ДТЕК створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Рината Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управлінню підприємствами групи, які становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагаченню вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.