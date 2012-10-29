«Кіровоградобленерго» за 9 місяців знизило чистий прибуток у 29 разів

Енергопостачальна компанія «Кіровоградобленерго» в січні-вересні 2012 року всупереч зростанню виручки знизила чистий прибуток у 29 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 3,624 млн грн з 106,184 млн грн.

Про це мовиться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 782,087 млн грн з 750,446 млн грн.

Валовий прибуток за 9 місяців зменшився до 40,952 млн грн з 115,079 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кіровоградобленерго» є монополістом в обслуговуванні споживачів електроенергії в Кіровоградській області. Статутний фонд компанії становить 29 млн 844 тис грн.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 94,002% акцій «Кіровоградобленерго» належать компанії V.C.Energy international N.V.