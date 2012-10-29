Україна за 9 місяців скоротила транзит російського газу на 19,7% - до 62,753 млрд куб. м

Україна в січні-вересні 2012 року скоротила транзит російського газу до 62,753 млрд куб. м, що на 19,7% менше від показника за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, у вересні обсяг транзиту порівняно з вереснем 2011 року збільшився на 6,3% - до 6,589 млрд куб. м.

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні оборотні кошти для закупівлі газу з метою закачування в підземні сховища газу.

Станом на початок жовтня компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду нагромадила в підземних сховищах близько 20 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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