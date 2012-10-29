«Чернівціобленерго» за 9 місяців збільшило чистий прибуток на 61,4%

Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» в січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток на 61,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 35,458 млн грн з 21,975 млн грн.

Про це мовиться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 567,35 млн грн з 484,652 млн грн.

Валовий прибуток за 9 місяців збільшився до 38,622 млн грн з 23,906 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку поточного року Фонд державного майна України продав компанії VS Energy International Ukraine на приватизаційному конкурсі 45% держпакету акцій "Чернівціобленерго" за 70 млн грн.

Групу VS Energy контролює російський бізнесмен Олександр Бабаков.

Довідка УНІАН. ПАТ «Чернівціобленерго» в 2011 році збільшило в порівнянні з попереднім роком чистий прибуток в 3,5 раза - до 16,549 млн грн.