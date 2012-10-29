«Херсонобленерго» за 9 місяців одержало чистий прибуток 85,72 млн грн

Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» в січні-вересні 2012 року одержала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 85,72 млн грн, мовиться у фінансовому звіті компанії.

Компанія не дає порівняльних даних за аналогічний період минулого року за МСФЗ.

За національними стандартами фінансової звітності за 9 місяців 2011 року чистий прибуток компанії становить 87,131 млн. грн.

Згідно з повідомленням, виручка від реалізації продукції за МСФЗ за дев'ять місяців поточного року становить 1,302 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за МСФЗ за звітний період поточного року становить 135,098 млн грн, за національними стандартами минулого року валовий прибуток становив 112,937 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Херсонобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Херсонському регіоні.

Статутний фонд компанії – 44,7 млн грн. У кінці 2004 року 94% пакет акцій «Херсонобленерго» сконцентрувала VS Energy International N. V. (Нідерланди).