На поставку «Нафтогазу» двох бурових установок за 1,4 млрд дол. претендують чотири компанії
На поставку двох напівзанурювальних плавучих бурових установок загальною вартістю 1,4 млрд дол. «Нафтогаз України» одержав чотири заявки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо в ході розкриття конкурсної процедури в Києві у понеділок.
Згідно з тендерною документацією, на постачання претендують: компанія Rigas Kugu Buvetava (Латвія) з пропозицією 1 млрд 399,6 млн дол.; компанія Keppel FELS Limited (Сінгапур) — 1 млрд 226 млн дол.; компанія Magic Worldwide LTD (Беліз) - 1,5 млрд дол.; Aida Holding Ltd (Беліз) — 1,4 млрд дол.
На розгляд заявок претендентів згідно з законом відводиться 20 днів.
Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 28 вересня 2012 року оголосила проведення процедури відкритих торгів з придбання двох плавучих морських бурових установок орієнтовною вартістю 1,4 млрд дол.
Згідно з повідомленням, фінансування закупівлі бурових платформ здійснюватиметься за рахунок запозичень компанії і не потребуватиме залучення бюджетних коштів.
Придбання бурових установок дозволить компанії реалізувати плани з геологічного вивчення акваторії Прикерченського шельфу, Скіфської і Фороської ділянок, а також площі Палласа.
Довідка УНІАН. У 2011 році національна енергетична компанія "Нафтогаз України" купила плавучу бурову установку майже за 400 млн дол. у британської компанії Highway Investment. За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, видобуток газу на Чорноморському шельфі з використанням самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Петро Годованець» повинен був початися на початку вересня поточного року. Президент Віктор Янукович відзначав, що в майбутньому планується закупівля ще п'яти веж.