«Донбасенерго» заплатить 109,5 млн грн за реконструкцію енергоблоку Слов'янської ТЕС

Держпідприємство «Донбасенерго» заплатить компанії «Донбастеплоелектромонтаж» (м. Донецьк) 109,5 млн грн за реконструкцію електрофільтра 7А енергоблоку №7 Слов'янської ТЕС. Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі». Згідно з повідомленням, дата акцепту — 26 жовтня, а кінцевий термін укладення договору — 23 листопада поточного року. Довідка УНІАН. ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт. Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

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