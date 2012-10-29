Україна активно скорочує імпорт газу з Росії

Україна за 9 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

При цьому, за даними Міненерговугілля, у вересні імпорт газу з РФ збільшився на 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 3,11 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 8 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 21,5 млрд куб. м, що на 34% менше показників аналогічного періоду минулого року.

У середині жовтня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% і економії 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже усіх ТЕЦ на вугілля.