Україна в січні-вересні збільшила споживання вугілля на 6,8%

Споживання вугілля в Україні в січні-вересні 2012 року збільшилося в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 6,8% - до 45,483 млн тонн, сказано у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Зокрема, споживання вугілля теплоелектростанціями за 9 місяців поточного року збільшилося на 3,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 24,27 млн тонн.

Споживання вугілля у вересні 2012 року в порівнянні з вереснем минулого року збільшилося на 5,5% - до 5,044 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України за дев'ять місяців 2012 року збільшили видобуток вугілля на 5,3% - до 63,997 млн тонн з 60,772 млн тонн за аналогічний період 2011 року.

У середині жовтня поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості Ю.Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% і економію 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже всіх ТЕЦ на вугілля.

Президент України Віктор Янукович у травні 2012 року заявляв, що обсяг видобутку вугілля в Україні в поточному році повинен зрости до 85 млн тонн.

В останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або на 6,693 млн тонн, у порівнянні з 2010 роком - до 81,859 млн тонн.