Україна в січні-вересні збільшила споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні в січні-вересні 2012 року зросло у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,9% - до 112,219 млрд кВт/год. з 111,223 млрд кВт/год.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

При цьому, за даними Міненерговугілля, у вересні споживання електроенергії становило 11,224 млрд кВт/год., що на 0,173 млрд кВт/год., або на 1,5% менше, ніж за підсумками вересня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні в січні-вересні 2012 року зросло в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 3,4% - до 145,868 млрд кВт/годч.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.

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