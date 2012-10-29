Мінекономрозвитку визначив біржі для торгівлі вугіллям

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України визначило переможців конкурсу з відбору бірж для торгівлі вугіллям, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, переможцями конкурсу стали біржа «Перспектива-Коммодіті», «Українська енергетична біржа», «Українська універсальна біржа», «Київська агропромислова біржа», товарна біржа «Катеринославська», «Донецька товарна біржа», товарна біржа «INNEX» і «Контрактовий дім «МВБ».

«Товарні біржі, визнані переможцями конкурсу протягом трьох місяців з дати публікації Міністерством економічного розвитку і торгівлі України інформації про результати конкурсу, проводять тестові електронні біржові торги з купівлі-продажу вугільної продукції», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що перелік товарних бірж, на яких здійснюватиметься торгівля вугільною продукцією, буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за результатами проведення тестових електронних біржових торгів вугільною продукцією.

Як раніше повідомляв УНІАН, критеріями для відбору бірж є зареєстрований і сплачений статутний капітал, технічні можливості торговельних систем і програмно-апаратних комплексів, досвід роботи біржі, розмір плати за послуги.

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 1070-р від 26 жовтня 2011 року схвалив Концепцію переходу на біржову форму продажу вугілля.

У документі наголошується, що існуюча модель ринку реалізації вугілля через єдиного державного оператора держпідприємство «Вугілля України» зіграла позитивну роль на перехідному етапі, в даний час призводить до зниження інвестиційної привабливості вугільної галузі у зв'язку з непрозорістю ціноутворення і регулювання збуту.

Водночас перехід до біржової моделі торгівлі найперше енергетичним вугіллям сприятиме створенню прозорого ринку вугільної продукції в Україні та впровадженню ринкового механізму ціноутворення на основі реального балансу попиту та пропозиції.

Згідно з концепцією, держава в особі профільного міністерства планує здійснювати контроль над біржовими торгами. Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості встановлюватиме допустимі коридори коливання котирувань енергетичного вугілля за марочної приналежності, формуватиме кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, а також контролюватиме дотримання учасниками і біржею встановлених правил.

Згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр.., розробленою Комітетом з економічних реформ при Президентові України, до кінця 2012 року планується ліквідувати ДП «Вугілля України».

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції, виробленої на державних шахтах. У 2010 році підприємство поставило споживачам 16,4 млн тонн вугільної продукції (з них 15,9 млн тонн - енергетичне вугілля), або 65% від загального обсягу поставок державними шахтами.