Незважаючи на ураган "Сенді", ціна нафти продовжила падіння

На світових торгах у вівторок, 30 жовтня, ціни на нафту продовжили падіння на тлі статданих із США.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів в ході електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже знизилася 0,21 долара, або на 0,25%, - до 85,33 долара за барель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil впала на 0,42 долара, або на 0,38%, - до 109,02 долара за барель.

На думку експертів, у зв'язку з призупиненням роботи нафтопереробних заводів в США через ураган "Сенді" збільшиться обсяг запасів нафти в країні, що, швидше за все, призведе до зниження цін на паливо в подальшому, передає Bloomberg.

Шість нафтопереробних заводів США вже скоротили виробництво до 1,22 мільйона барелів на день. Потужність підприємств всього регіону становить 1,29 мільйона барелів на день.